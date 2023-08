Humberto e Túlio comandam diligência sobre metrô nesta segunda no Recife

O senador Humberto Costa (PT) e o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) firmaram uma parceria no Congresso Nacional para buscar soluções para o metrô do Recife. Foto: Ricardo Stuckert.

Os usuários e trabalhadores do Metrô do Recife conhecem a realidade de tentarem utilizar um equipamento literalmente sucateado. Greve geral, um déficit de custeio de R$ 300 milhões/ano, além do risco oferecido pelo transporte para qualquer pessoa são resultados de anos de administrações, independentemente de grupos políticos, que parecem não terem se preocupado o suficiente. Nesta segunda-feira (21), chega ao Recife uma diligência do Congresso Nacional do Congresso Nacional para verificar in loco os problemas do metrô do Recife e buscar soluções para o modal de transporte. Cerca de 180 mil pessoas usam o metrô diariamente, que atende também os municípios de Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e Camaragibe, na RMR.

Proposta pelo presidente da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), Humberto Costa (PT-PE) e realizada em parceria com a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, representada pelo deputado Túlio Gadêlha (Rede). Das 8h às 12h, o grupo vai visitar as instalações da CBTU e fará uma visita ao Centro de Manutenção de Cavaleiro. No período da tarde, das 14h às 17h30, a comitiva realizará uma grande audiência pública, no auditório da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), dividida em duas mesas: infraestrutura e gestão; e trabalhadores e usuários.

“Estamos reunindo forças para buscar soluções. O metrô do Recife é um dos principais serviços de transporte público da Região Metropolitana, mas sofreu um absurdo processo de sucateamento. O sistema foi abandonado e não atende às necessidades da população, além de colocar em risco a segurança dos trabalhadores”, disse Humberto Costa.

Além de Humberto e Túlio, a senadora Teresa Leitao (PT) acompanha a agenda. Também confirmou presença o diretor-presidente do Grande Recife Consórcio de Transportes, Matheus Freitas, o superintendente da CBTU, Dorival Martins, a chefe do Departamento de Estruturação de Projetos do BNDES, Anie Amicce, e o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Luiz Soares.

“Vamos seguir atuando, de maneira coletiva, para encontrar alternativas que garantam a recuperação da rede e restabeleça a segurança e o conforto dos passageiros e dos trabalhadores”, afirmou Humberto, que também já esteve com a governadora Raquel Lyra (PSDB) para discutir o tema.

Não é de hoje que existem especulações sobre a possibilidade de haver a privatização do equipamento. Por isso, a participação de técnicos do BNDES é importante, já que eles estão diretamente envolvidos com estudos de privatização e requalificação do Metrô do Recife, que está listado no Novo PAC, lançado recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



BNB e Sindmetro

O presidente do BNB, Paulo Câmara, recebeu o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, no mês de julho. Foto: Divulgação.

No mês de julho, o presidente do Banco do Nordeste e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, sem partido desde que deixou o PSB, recebeu no escritório do Recife, o presidente do presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares. No encontro, Soares disse que o metrô precisaria de R$ 1 bilhão para entrar em pleno funcionamento. Por sua vez, Paulo Câmara garantiu que o banco poderia financiar cerca de 50% para a reforma do Metrô do Recife.

Brasília

Ato dos Metroviários de Pernambuco em Brasília. Foto: Cleonildo Cruz/Tempus Comunicação.

O ato do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, em Brasília (DF), aconteceu na última quinta-feira (17). Os Metroviários de Pernambuco estão em greve por Tempo Indeterminado. A greve do Metrô do Recife é a primeira Greve de servidores da esfera federal do Governo Lula.

